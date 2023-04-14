أحمد عادل: الفوز على الزمالك خطوة مهمة.. وتعاهدنا على الفوز بالكأس

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق خطوة مهمة في مشواره ببطولة الكأس، بعد أن تغلب على الزمالك بنتيجة 27-25 في الدور نصف النهائي من البطولة.

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وأوضح أن اللاعبين تعاهدوا قبل اللقاء على الفوز باللقب، بعد أيام قليلة من التتويج بلقب بطولة الدوري على حساب الزمالك.

وأشار عادل إلى أن الفريق يسير بخطوات واثقة نحو موسم تاريخي والمنافسة بقوة للفوز بكل البطولات التي ينافس عليها.

تأهل الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد أن تغلب على فريق الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور نصف النهائي.

وكان فريق رجال يد النادي الأهلي قد تغلب على الزمالك وتوج بلقب بطولة الدوري في ختام منافسات الدورة المجمعة للبطولة.

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