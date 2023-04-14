بديل طارق حامد صداع في رأس سانتو قبل مباراة الاتحاد والهلال

ياسر رشاد - القاهرة - يفاضل المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد في الفترة الحالية بين عدد من الأسماء بالفريق، لتعويض غياب النجم الدولي المصري طارق حامد عن لقاء القمة المرتقب أمام الهلال، في نصف نهائي كأس الملك السعودي.

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من المقرر ان يلعب الاتحاد أمام الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الأحد الموافق 23 من شهر أبريل الجاري، والتي تشهد غياب الدولي المصري طارق حامد بسبب تراكم البطاقات الصفراء على اللاعب.

سانتو يجهز بديل طارق حامد

يجهز نونو سانتو في الفترة الحالية اللاعب عوض الناشري لمواجهة الهلال المقبلة، وذلك بعدما شارك اللاعب السعودي كبديل في لقاء

الوحدة الماضي بدوري روشن على حساب اللاعب رومارينيو في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

ومن المتوقع أن يشغل اللاعب عوض الناشري مركز خط الوسط بجوار اللاعب البرازيلي برونو هنريكي الذي سجل هدف الفوز في المواجهة الماضية.

يذكر أن طارق حامد كان قد حصل على بطاقة صفراء في لقاء الوحدة الماضي عند الدقيقة 42 من الشوط الاول، وبسببها تأكد غياب اللاعب عن لقاء الهلال في نصف النهائي.

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