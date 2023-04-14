خوان كارلوس أوسوريو يوجه رسالة لجماهير الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - وجه خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء بعد استلامه المهام الفنية.

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ووجه أوسوريو فى تصريحات تليفزيونية " أشعر بالفخر للعمل في بلد لها تاريخ كبير مثل مصر ونادي كبير مثل الزمالك بكل تاريخه، لقد تفاجأت بحجم النادي وكم الألعاب التي يضمها وبالتأكيد أهم لعبة هنا هي كرة القدم، ولاحظت اهتمام المنشآت في النادي بكل الأسر وليس اللاعبون فقط ".

وأضاف المدرب الجديد للزمالك " سأعمل بأقصى طاقتي لإخراج أفضل ما لدى اللاعبين وسأجهز كل لاعب لإسعاد ملايين المشجعين ".

وأنهى المدرب الكولومبي تصريحاته " تابعت آخر مباراتين للزمالك، استشعرت حب الجماهير للفريق

وهذا حمسني بشكل أكبر لتقديم أفضل ما لدي مع الفريق، الانسجام الموجود بين اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات أمر جيد ".

وكان الزمالك قد فاز بثلاثية نظيفة على حرس الحدود تحت أنظار خوان كارلوس أوسوريو الذي تابع المباراة من مدرجات استاد الكلية الحربية.

ومن المقرر أن يبدأ المدرب الكولومبي مهام عمله مع الزمالك، في تدريبات اليوم الجمعة على أن تكون أول مباراة له أمام المقاولون العرب يوم الاثنين المقبل في الدوري المصري.

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