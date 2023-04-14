شكرا لقرائتكم خبر عن فراس شواط رجل مباراة الإسماعيلى وإنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فراس شواط لاعب فريق الإسماعيلى جائزة رجل مباراة فريقه أمام إنبي بعدما سجل الهاتريك في الفوز على الفريق البترولى بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وأحراز الأهداف التونسى فراس شواط ثلاث أهداف لفريق الاسماعيلى في الدقيقة 41 / 43 ، 57 بينما جاء هدف فريق إنبى عن طريق مروان داوود في الدقيقة 72.

وبهذة النتيجة يحتل فريق الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة و الخروج من منطقة الهبوط بينما توقف رصيد فريق إنبى عند النقطة 29 محتلا المركز الثانى عشر .

وشهدت أحداث المباراة سيطرة من قبل لاعبى الاسماعيلى عن طريق فراس شواط و محمد الشامى وعبد الرحمن مجدى في غياب تام للاعبى إنبى وتحقيق فوز مستحق لقلعة الدراويش.