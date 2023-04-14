شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك ويتأهل لنهائى كأس مصر لليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023 بالفوز على الزمالك بنتيجة 27/25، فى نصف النهائى على صالة أكتوبر الدولية.

ويلتقى الأهلى نظيره سبورتنج فى النهائى المقرر له الحادية عشرة والنصف مساء اليوم الجمعة بعدما تأهل الأخير على حساب سموحة.

وواصل فريق الأهلى بفوزه فى لقاء اليوم التفوق بعد حصد لقب دورى المحترفين مؤخرا على حساب الزمالك بعد غياب 4 سنوات، فيما لم يحالف الحظ الزمالك لمصالحة جماهيره والأخذ بالثأر فى هذا اللقاء.

وكان فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فاز على نظيره هليوبوليس بنتيجة 34/3، فى إطار ربع نهائى مسابقة كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، ليلتقى الزمالك فى دور نصف النهائى، بعدما تأهل الأخير أيضا على حساب الطيران بنتيجة 40/20.

واستطاع الأهلى مصالحة الجماهير بعد الخسارة من الزمالك فى ختام المرحلة الثانية من دورى المحترفين بنتيجة 31 / 23.



الاهلى والزمالك (1)



الاهلى والزمالك (2)



الاهلى والزمالك (3)