شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو: أشعر بالفخر بعد تولى تدريب الزمالك وسأبذل أقصى جهد لإسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، عن شعوره بالفخر بعد توليه المسؤولية الفنية للفريق الأبيض بشكل رسمي.

ووجه أوسوريو فى تصريحات تليفزيونية الشكر لإدارة الزمالك، وقال: أشعر بالفخر، بالعمل في بلد لها تاريخ كبير مثل مصر ونادي كبير مثل نادي الزمالك بكل تاريخه.

وأضاف: تفاجئت بحجم النادي وكم الألعاب التي يضمها وبالتأكيد أهم لعبة هنا هي كرة القدم، ولاحظت اهتمام المنشآت في النادي بكل الأسر وليس اللاعبون فقط، سأعمل بأقصى طاقتي لإخراج أفضل ما لدى اللاعبين وسأجهز كل لاعب لإسعاد ملايين المشجعين.

وأختتم: تابعت آخر مباراتين للزمالك، استشعرت حب الجماهير للفريق وهذا حمسني بشكل أكبر لتقديم أفضل ما لدي مع الفريق، الانسجام الموجود بين اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات أمر جيد.