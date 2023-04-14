شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يضع خطة الإعداد لبطولة كأس العرب بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لمنتخب الكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، برنامجا مكثفا للمنتخب استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب في نسختها الرابعة التي ستقام بالسعودية الشهر المقبل، خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو، في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتشارك في منافسات البطولة منتخبات، السعودية ومصر والمغرب والإمارات والكويت وعمان ولبنان وفلسطين وموريتانيا والسودان وليبيا وجزر القمر، وستُجرى قرعة البطولة في الـ 16 من أبريل الحالي في العاصمة السعودية الرياض، ومن ثم سيتم إصدار جدول مباريات خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، أقيمت في مصر عام 2008، وحقق لقبها الفراعنة، وجاء وصيفاً منتخب لبنان، تلتها النسخة الثانية في المملكة العربية السعودية عام 2010، إذ حقق المنتخب السعودي اللقب وجاء منتخب الإمارات في الوصافة.

وأقيمت النسخة الثالثة عام 2014 مجدداً في جمهورية مصر العربية، ونال لقبها منتخب مصر، وحل منتخب لبنان في المركز الثاني، والنسخة الرابعة تحتضنها السعودية بعد فترة توقف قاربت تسع سنوات.