شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يقترب من العودة للمشاركة مع فيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب سعد سمير مدافع فيوتشر من المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته في التدريبات الجماعية.

ويستعد فيوتشر لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري والتي تقام على ستاد السلام، حيث يبحث أبناء علي ماهر عن مواصلة الانتصارات.

وعقد علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين عقب انتهاء مباراة غزل المحلة في الجولة 25 بالدوري، أثنى خلالها مدرب الفريق على روح وحماس اللاعبين للفوز حتى الدقائق الأخيرة، لينتهي اللقاء بفوز فيوتشر بهدف نظيف وتصدره لجدول مسابقة الدوري برصيد 48 نقطة متقدما على الأهلي الذي يتبقى له 4 مؤجلات.

وشدد علي ماهر على أهمية مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة وذلك للحفاظ على تواجد الفريق في مركز متقدم من أجل المشاركة في دوري أبطال أفريقيا النسخة المقبلة.

من جانبه أكد محمد عبد الكريم المدرب العام لفيوتشر، أن طموح الجهاز الفني للفريق ليس له نهاية، مضيفاً أنهم يخططون لكل مباراة على حدى خطوة بخطوة، حيث يتطلع الجهاز الفني إلى إضافة لقب جديد للنادي بعد التتويج بكأس الرابطة في الموسم الماضي، كما يستهدف أيضاً المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح مدرب فيوتشر الصفقات والتدعيمات التي يحتاجها الفريق، قائلًا: "في يناير كان هناك كثير على اللاعبين، إدارة النادي لديها طموح، ونتعامل مع اللاعبين على هذا الأساس، نوصل للاعبين أنها تجتهد حتى يكون هناك عروض، والقرار في النهاية لمجلس الإدارة، لدينا العديد من البدائل تعوض الغيابات، من يستطيع إنهاء الدوري هو من يملك البديل الجيد".