شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستدرج بيراميدز الجريح لتصحيح المسار بالدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق أسوان على ملعبه فى صعيد مصر نظيره بيراميدز، فى التاسعة والربع مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة، بينما بيراميدز فى المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 40 نقطة عقب التعادل فى المباراة الأخيرة أمام المقاولون العرب.

بيراميدز يدخل المباراة منقوصا من عدد من اللاعبين أهمهم عبد الله السعيد الذى خضع لأشعة وفحص طبى أثبت إصابته بجذع فى الرباط الداخلى للركبة من الدرجة الثانية، سيغيب على إثره لقرابة 8 أسابيع عن الملاعب للعلاج والتأهيل قبل العودة مجددا للمشاركة بشكل طبيعى مع الفريق ، كما يدخل بيراميدز المباراة وهو "جريح" بعد خسارة بطولة كأس مصر الأثنين الماضي أمام الأهلي .

ويدرس بيراميدز خوض اللقاء بتشكيل مكون من أحمد الشناوى فى حراسة المرمى وخط الدفاع: على جبر - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبى، وخط الوسط: بلاتى توريه - هشام محمد - وليد الكرتى - إسلام عيسى - مصطفى فتحى وفى الهجوم فخر الدين بن يوسف.

بينما ما زال عدد من أسلحة أسوان مشاركاتها فى محل شك مثل أحمد حمودى الذى لاختبار طبى فى لتحديد مدى قدرة اللاعب على اللحاق بمواجهة بيراميدز، حيث عانى اللاعب من شد فى السمانة، وكذلك ماليك إيفونا الذى خضع لبرنامج لبرنامج تأهيلى للتعافى من الإصابة التى لحقت به مؤخرا وتسبب فى غيابه عن المباريات الأخيرة لتماسيح النيل.

ويستهدف أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق أسوان الانتصار الثامن فى الدورى هذا الموسم، حيث حقق الفريق الجنوبى 7 انتصارات و7 تعادلات و7 خسائر مع أيمن الرمادى منذ توليه المهمة، وتحديدا منذ الجولة الرابعة بالدورى بعدما كان الفريق خسر أول 3 جولات مع المدرب السابق ربيع ياسين.