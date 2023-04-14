أبرزها الأهلي وفاركو.. جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الجمعة، الموافق 14 - 4 -2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف الدوريات العربية والأوروبية.

ففي الدوري المصري، يواجه الأهلي فريق فاركو ضمن منافسات الأسبوع الـ 25 من مسابقة الدوري المصري.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة، بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري الإسباني

رايو فاليكانو X أوساسونا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

كريمونيزي X إمبولي - الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

سبيزيا X لاتسيو – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

شالكه 04 X هيرتا برلين – الساعة 8:30 مساء

الدوري الفرنسي

تولوز X ليون – الساعة 9 مساء

الدوري التركي

أنطاليا سبور X ألانيا سبور – الساعة 7:30 مساء

جالاتا سراي X قيصري سبور – الساعة 7:30 مساء

الدوري السعودي

الاتفاق X الفيحاء – الساعة 9 مساء على قناة 2 SSC

الباطن X الهلال – الساعة 9 مساء على قناة 1 SSC

الدوري المصري

أسوان X بيراميدز – الساعة 9:15 مساء

الأهلي X فاركو – الساعة 9:15 مساء على قناة 1 ONTime Sports

الاتحاد السكندري X سموحة – الساعة 9:15 مساء على قناة 2 ONTime Sports