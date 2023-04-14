شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى "طموح" فاركو لمواصلة الانتصارات المحلية بالدورى ..الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي في التاسعة والربع من مساء اليوم ،الجمعة، مباراة قوية ببطولة الدوري حينما يستضيف نظيره فاركو بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز ، ويطمح المارد الأحمر في مواصلة الإنتصارات الأخيرة على الصعيدين المحلي والأفريقي ، فقد فاز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة ليتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ويضرب موعداً مع الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة القارية ، ثم فاز في الدوري على غزل المحلة بثلاثية نظيفة قبل أن يحصد لقب كأس مصر يوم الأثنين الماضي بالفوز على بيراميدز بهدفين لهدف.

ويحتل الأهلي قمة ترتيب بطولة الدوري برصيد 47 نقطة جمعهم من 19 مباراة ، حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 5 ولم يتذوق طعم الخسارة ، وسجل لاعبيه 35 هدفاً وأستقبلت شباكه سبعة أهداف ، أما فاركو فيحتل المركزالثامن برصيد 32 نقطة جمعهم من 24 مباراة ، وفاز في 7 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبيه 22 هدفاً ودخل مرماهم 20 هدفاً.

ويرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، في مواصلة النتائج الجيدة بالفوز على فريق فاركو القوي من أجل المُضي قُدماً في رحلة إستعادة لقب الدوري الممتاز ، وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي الأيام الماضية عن ضرورة التركيز في اللقاء منذ البداية وحسمه مُبكراً وعدم ترك الفرصة لفريق فاركو للدخول في أجواء المباراة.

في فاركو ، لا يختلف الأمر كثيراً فرغم أن كفة الأهلي هي الأرجح للفوز إلا أن الجهاز الفني لفريق فاركو بقيادة المدرب المُخضرم طارق العشري يدخل مباراة الليلة بدافع الفوز من أجل مواصلة الأنتصارات في بطولة الدوري التى كان أخرها الفوز المُثير على الإتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الماضية.

وطلب العشري من لاعبي فاركو إغلاق المساحات أمام الأهلي بإعتبار أن الأخير يمتلك أسلحة كثيرة لقيادة هجمات متتالية على مرمى الفريق