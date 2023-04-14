شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وفاركو اليوم الجمعة 14 / 4 / 2023 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، اليوم الجمعة، لخوض مباراة جديدة فى بطولة الدورى المصرى بمواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة بعدما نجح المارد الأحمر في التتويج بكأس مصر للمرة 38 في تاريخه بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث

موعد مباراة الاهلى وفاركو بالدوري

يستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والربع مساء اليوم لجمعة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

نتيجة آخر ظهور للأهلى فى الدورى

يسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات فى الدورى المصرى بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثية دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدورى الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

موقف الأهلى فى جدول الدوري

يحتل الاهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 19 مباراة وحقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.





القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفاركو

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.