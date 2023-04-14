شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة قصيرة قبل مواجهة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح حمزة الجمل المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه راحة سلبية اليوم الجمعة فى أعقاب الانتصار على إنبى مساء أمس لحساب الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى المحلى.

وكان الإسماعيلى قد حقق انتصارا غاليا على الفريق البترولى صعد من خلاله بجدول الترتيب للمركز الرابع عشر ليبدأ مسيرة الانتصارات تحت قيادة مدربه حمزة الجمل.

جدير بالذكر أن الدراويش سيواجه الفريق البورسعيدى فى مواجهتين الأولى بالدورى والأخرى بكأس رابطة الأندية.

وواصل الإسماعيلى صحوته بالفوز على إنبى (3-1)، فى المباراة التي جمعت بينهما على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الممتاز.

ورفع الدراويش رصيده إلى 23 نقطة، يحتل بها المركز 14 في جدول ترتيب الدوري، فيما يأتي الفريق البترولي في المركز 12 برصيد 29 نقطة.

وجاء فوز الإسماعيلي ليعدد به عدة مكاسب، في مقدمتها أنه حافظ على سجل اللاهزيمة في 10 مباريات على التوالي في الدوري، حيث حقق الفريق الفوز في 3 منها (3-1) على كل من الداخلية، سموحة، وإنبي.. كما تعادل سلبيا في 3، وبنتيجة (1-1) في 4 مباريات.

وقاد حمزة الجمل المدير الفني الحالي للفريق، 5 مباريات أمام فيوتشر، فاركو، سموحة، سيراميكا وإنبي.

بينما قاد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق الفريق في 5 مباريات أيضا، أمام كل من طلائع الجيش، أسوان، الداخلية، الاتحاد السكندري، وغزل المحلة.

وابتعد الإسماعيلي قليلا عن المراكز الثلاثة الأخيرة، لكنه ما زال داخل دائرة المنافسة على الهبوط، بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه صاحب المركز 15 فريق الداخلية.