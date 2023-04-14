شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل، اليوم الجمعة، منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدورى الممتاز

الجمعة 14 أبريل

الاهلى & فاركو..9.15 مساء

الاتحاد السكندري & سموحة..9.15 مساء

أسوان & بيراميدز..9.15 مساء

السبت 15 أبريل

البنك الأهلى & طلائع الجيش.. 9.15 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.