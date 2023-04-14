شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الأهلى وفاركو اليوم الجمعة 14 / 4 / 2023 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
نتيجة آخر ظهور للأهلى في الدوري
نتيجة آخر ظهور لفاركو فى الدوري
حقق فاركو الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في أخر ظهور بالدوري .
ترتيب الأهلى فى جدول الدورى
يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 47 نقطة بعدما لعب 19 مباراة وحقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.
ترتيب فاركو فى جدول الدوري
يحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.
المواجهة الرابعة بين الأهلى وفاركو
واجه الأهلى نظيره فاركو في 3 لقاءات قبل مباراة الليلة، انتهى اللقاء الأول بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف، فيما انتهى اللقاء الثانى بالتعادل السلبى، وانتهى اللقاء الثالث بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف.
الأهلى يتفوق على فاركو في القيمة التسويقية
تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفاركو 6.08 مليون يورو.
أرقام كولر مع الاهلى
لعب الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 34 مباراة حقق الفوز في 24 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وتلقى أربعة هزائم وسجل لاعبيه 65 هدفاً وتلقت شباكهم 26 هدف وخرج بشباك نظيفة في 19 مباراة وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر وكأس مصر.
حكم ساحة: نادر قمر الدولة.
حكم مساعد1: سامي هلهل.
حكم مساعد2: هاني خيري.
حكم رابع: إبراهيم محجوب.
حكم VAR: خالد الغندور.
حكم VAR مساعد: سمير جمال
موعد مباراة الأهلى وفاركو بالدوري
يستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والربع مساء اليوم لجمعة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفاركو
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.