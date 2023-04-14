شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مرانا خفيفا بالفندق استعداداً لمواجهة فاركو فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صباح اليوم الجمعة تدريبا خفيفا بالفندق، استعداداً لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والربع مساء الليلة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدورى الممتاز، ويطمح المارد الأحمر فى مواصلة الانتصارات الأخيرة على الصعيدين المحلى والأفريقى، فقد فاز على الهلال السودانى بثلاثية نظيفة ليتأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا ويضرب موعداً مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى البطولة القارية، ثم فاز فى الدورى على غزل المحلة بثلاثية نظيفة قبل أن يحصد لقب كأس مصر يوم الاثنين الماضى بالفوز على بيراميدز بهدفين لهدف.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 47 نقطة جمعها من 19 مباراة، حيث حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 5 ولم يتذوق طعم الخسارة، وسجل لاعبوه 35 هدفاً واستقبلت شباكه سبعة أهداف، أما فاركو فيحتل المركز الثامن برصيد 32 نقطة جمعهم من 24 مباراة ، وفاز في 7 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفاً ودخل مرماهم 20 هدفاً.

ويرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، في مواصلة النتائج الجيدة بالفوز على فريق فاركو القوي من أجل المُضي قُدماً في رحلة استعادة لقب الدوري الممتاز، وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي الأيام الماضية عن ضرورة التركيز في اللقاء منذ البداية وحسمه مُبكراً وعدم ترك الفرصة لفريق فاركو للدخول في أجواء المباراة.