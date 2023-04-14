شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يرفض الراحة قبل مواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض شوقى غريب، المدير الفنى للمقاولون، منح لاعبيه أى راحة قبل مواجهة الزمالك المرتقبة فى الدورى، وذلك نظراً لضيق الوقت بعد التعادل أمس مع المصرى سلبيا فى مباراة الجولة 25.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نادى الزمالك، فى المباراة التى تجمع الفريقين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى.

ويبحث المقاولون العرب عن عودة العروض القوية والنتائج الإيجابية، حيث يرجع آخر فوز حققه ذئاب الجبل في الدوري إلى 10 فبراير الماضي عندما تغلب على غزل المحلة في عقر داره بثلاثية نظيفة.

ومنذ تلك المباراة تراجعت نتائج المقاولون العرب، حيث تعادل سلبياً أمام فاركو، ثم خسر أمام فاركو 2/1، قبل أن يخسر من الأهلى 2/1، وخسر أمام سموحة 1/0، ثم ودع كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بعد التعادل سلبياً أمام حرس الحدود والهزيمة بركلات الترجيح 6/5، قبل أن يتعادل مع بيراميدز بدون أهداف، ثم خسر من إنبي 2/1، وتعادل مع المصرى سلبياً.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 25 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات، وتعادل في 11 لقاء وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 22 هدفاً آخر.