شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعداداً لمواجهة البنك الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها التاسعة والربع مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن عماد النحاس قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

وعكف عماد النحاس مع جهازه المعاون على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراتى البطولة العربية تجنباً لتكرارها فى المباريات المقبلة بالدورى.

وأغلق فريق الكرة بطلائع الجيش صفحة البطولة العربية بعدما ودعها بالخسارة ذهاباً بهدفين مقابل هدف من أهلى طرابلس الليبى والتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق إياباً.

ويحتل الطلائع المركز السادس عشر بجدول الدورى حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا.

وكان طلائع الجيش لكرة القدم قد بدأ الموسم الماضى بالفوز بكأس السوبر المصرى للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأهلي 3 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد برج العرب بالإسكندرية ، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين.