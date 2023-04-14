شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب ومواقف.. استاد برج العرب شاهد على تحول كأس مصر من المصرى إلى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ملاعب ومواقف" سلسلة يقدمها الخليج 365 طوال شهر رمضان الكريم، يرصد خلالها أهم الأحداث التى ارتبطت بملعب معين أو موقف ظل راسخاً فى عقول وأذهان الجماهير، وبمجرد ذكر الملعب يتحدث الجميع عن هذا الإنجاز أو اللقب.

شهد استاد برج العرب بالإسكندرية فى 15 أغسطس 2017، تتويج النادى الأهلى بطلاً لكأس مصر للمرة الـ36 فى تاريخه بعد غياب 10 سنوات، بعدما حول تأخره أمام المصرى البورسعيدى فى الوقت الإضافى إلى فوز غالٍ فى الدقيقة الأخيرة.

تقدم المصرى بهدف للبديل عبد الله بيكا قبل نهاية الشوط الإضافى الأول، وظن الجميع فى أرض الملعب أن المصرى فى طريقه لتحقيق اللقب، إلا أن البديل عمرو جمال تعادل قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، قبل أن يحسم أحمد فتحى اللقب فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع (الدقيقة 122) فى المباراة التى أدارها الحكم النرويجى سفين أودفر.

جاء تشكيل الأهلى بقيادة حسام البدرى الفائز باللقب بعد محاولتين فاشلتين أمام الزمالك فى المباراة النهائية مكونا من : شريف إكرامى، أحمد فتحى، رامى هشام ربيعة، محمد نجيب، التونسى على معلول، حسام عاشور "كابتن الفريق"، عمرو السولية، مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، وليد سليمان، النيجيرى جونيور أجايى.

وشارك صالح جمعة بدلا من وليد سليمان في الدقيقة 65، أحمد حمودى بدلا من مؤمن زكريا فى الدقيقة العاشرة للشوط الثالث، عمرو جمال بدلا من حسام عاشور فى بداية الشوط الرابع.

تشكيل المصرى بقيادة حسام حسن فى المباراة النهائية جاء مكونا من: أحمد مسعود، كريم العراقى، إسلام صلاح، أحمد أيمن منصور، محمد حمدى، فريد شوقى، عمرو موسى، عبد الله جمعة عواد، حمادة ناصر، محمد جمال الشامى، أحمد جمعة.

ونزل كل من عبد الله بيكا بدلا من أحمد أيمن منصور للإصابة فى الدقيقة 52، أحمد موسى كابوريا بدلا من حمادة ناصر فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.