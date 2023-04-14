عفت نصار: منسي أكد تألقه في لقاء حرس الحدود ضد الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عفت نصار نجم الكرة المصرية السابق أن ناصر منسي مهاجم الفريق الأبيض لعب دوراً كبيراً في انتهاء مباراة حرس الحدود ضد الزمالك لصالح أبناء ميت عقبة.

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وقال نصار لاعب الزمالك السابق أن المستوى المميز الذى يظهر عليه ناصر منسى طمأن الجماهير، لكن ذلك لا يمنع حاجة الفريق الأبيض لمهاجم سوبر أخر.

وأوضح نصار في تصريحات تليفزيونية: "ناصر منسى مهاجم مميز وأجاد استغلال الفرصة، لكن الزمالك فريق ينافس على أكثر من جبهة ويحتاج إلى أكثر من

مهاجم".وأكمل أن انتصارات الزمالك المتتالية تحت قيادة مديره الفني المؤقت مدحت عبد الهادى، كان لمنسى بضمة فيها بعد بالفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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