مانشستر يونايتد يفشل في فك عقدته أمام إشبيلية الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - فشل نادي مانشستر يونايتد في فك عقدته التاريخية أمام إشبيلية الإسباني بعدما تعادل معه إيجابيًا بنتيجة 2-2 ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.

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وكان مانشستر يونايتد قريبا من تحقيق الفوز على إشبيلية عقب تقدمه في الشوط الأول بثنائية نظيفة إلا أن الفريق الأندلسي عاد في الدقائق الأخيرة من اللقاء بهدفين من نيران صديقة في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.



ولم يتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز في مباراته الرابعة تاريخيًا أمام إشبيلية الإسباني والذي فاز على

الشياطين الحمر مرتين بنتيجة 2-1 بينما تعادل في مثلهما بنتيجة 2-2 و0-0.



وأقيمت جميع المواجهات بين مانشستر يونايتد وإشبيلية بالأدوار الإقصائية للبطولات الأوروبية بواقع مباراتين في دوري أبطال أوروبا ومثلهما في الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة الإياب بين مانشستر يونايتد وإشبيلية يوم الخميس المقبل الموافق 20 أبريل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

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