ثلاثي هجومي يقود تشكيل الهلال المتوقع أمام الباطن في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الباطن مساء اليوم الجمعة وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة دوري روشن السعودي.

ويواجه الهلال نظيره فريق الباطن في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

المباراة بتشكيل مكون من:

خط الدفاع: حمد اليامي – خليفة الدوسري – محمد جحفلي – ناصر الدوسري.

خط الوسط: عبدالله عطيف – محمد كنو – لوسيانو فييتو

خط الهجوم:ميشائيل – موسى ماريجا – أوديون إيجالو.

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