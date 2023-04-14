موعد مباراة بيراميدز وأسوان في الدوري المصري ..والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره فريق أسوان مساء اليوم الجمعة على إستاد أسوان وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

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موعد مباراة بيراميدز وأسوان :

وتقام مباراة بيراميدز وأسوان في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت مصر، والعاشرة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وأسوان

وتنقل قناة أون تايم سبورت أحداث مباراة بيراميدز وأسوان في الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.

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