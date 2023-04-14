فخري لاكاي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام أسوان في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره فريق أسوان مساء اليوم الجمعة على إستاد تماسيح النيل وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة بيراميدز وأسوان في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت مصر، والعاشرة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

لبيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد توفيق.

خط الوسط: إبراهيم عادل - محمود دونجا - وليد الكرتي - إسلام عيسى - بلاتي توريه.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

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