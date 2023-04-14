الارشيف / اخبار الرياضه

فخري لاكاي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام أسوان في الدوري

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز  نظيره فريق أسوان مساء اليوم الجمعة على إستاد تماسيح النيل وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الممتاز.

وتقام مباراة بيراميدز وأسوان في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت مصر، والعاشرة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

لبيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد توفيق.

خط الوسط: إبراهيم عادل - محمود دونجا - وليد الكرتي - إسلام عيسى - بلاتي توريه.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم اضغط هنا..

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا