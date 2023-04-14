الليلة.. الاتحاد يواجه سموحة في ديربي الإسكندرية بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف استاد الإسكندرية مساء اليوم الجمعة مباراة الديربي والتي ستجمع بين الاتحاد السكندرى وسموحة في لقاء مثير بالجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، فيما يأتي سموحة في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

موعد مباراة الديربي بين الاتحاد السكندرى وسموحة

وتنطلق مباراة الاتحاد السكندري وسموحة في تمام الساعة التاسعة

والربع مساءًا بتوقيت مصر، والعاشرة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الديربي بين الاتحاد السكندرى وسموحة

وتنقل قناة " أون تايم سبورت أحداث مباراة الديربي السكندري في الدوري المصري الممتاز.

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