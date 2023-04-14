تاريخ مواجهات الاتحاد السكندري وسموحة في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد الجولة 25 من الدوري المصري مواجهة قوية تجمع بين الاتحاد السكندري وسموحة مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة والربع على استاد الإسكندرية.

اقرأ أيضًا.. الليلة.. الاتحاد يواجه سموحة في ديربي الإسكندرية بالدوري المصري



ويسعى الاتحاد السكندري إلى تصحيح أوضاعه والعودة إلى المسار الصحيح بعدما خسر آخر 3 مباريات بالدوري أمام كل من غزل المحلة وفيوتشر وفاركو بينما يبحث سموحة عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعدما فاز في المباراة الماضية على الداخلية.



تاريخ مواجهات الاتحاد السكندري وسموحة



التقى الفريقان من قبل في 23 مباراة منها مباراة واحدة بكأس مصر، وفاز الاتحاد السكندري في 7 مباريات بينما كانت الانتصار من نصيب سموحة في 6 مباريات وتعادلا سويًا في 10 لقاءات.



وسجل الاتحاد السكندري 36 هدفًا بينما أحرز سموحة 35 هدفًا، ويعد رزاق

سيسي النجم السابق لزعيم الثغر هو هداف لقاءات الفريقين تاريخيًا برصيد 6 أهداف.



وشهدت الجولة 18 من موسم 2021-2022 للدوري المصري، الفوز الأكبر لفريق سموحة بنتيجة 5-2 بينما كان الفوز الأكبر لفريق الاتحاد السكندري في تاريخ مواجهاته أمام منافسه في الجولة 29 من موسم 2010-2011 بنتيجة 4-2.



وأقيمت المواجهة الأخيرة بين الفريقين يوم 19-12-2022 ضمن منافسات الجولة الثامنة من الموسم الحالي للدوري المصري وانتهت بفوز الاتحاد السكندري على سموحة بثنائية نظيفة.

للمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد.. اضغط هنا