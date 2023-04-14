منتخب الجودو يزور مستشفى 57357 (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - حرص اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، على تنظيم زيارة لمستشفى 57357، تضم عدد من لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء مجلس الإدارة.

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وجاءت زيارة منتخب الجودو لمستشفى 57357، بهدف تقديم الدعم المعنوي للمستشفى وللأطفال الذين يتلقون العلاج بالداخل. وضم وفد اتحاد الجودو عدد كبير من اللاعبين بالإضافة لأعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر.

ويستعد اتحاد الجودو، لاستضافة منافسات البطولة العربية للأندية خلال الفترة من 7 وحتى 12 يوليو

المقبل في القاهرة.

وتقام منافسات البطولة العربية للأندية في مراحل البراعم والأشبال والناشئين والكاتا والفيتران.

ويقام على هامش البطولة العربية، اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، ويتم خلاله مناقشة عدد من الملفات الهامة واتخاذ قرارات من شأنها النهوض برياضة الجودو على المستوى العربي.

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