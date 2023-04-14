شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلي وفاركو باستاد القاهرة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلى وفاركو المقرر لها التاسعة والربع مساء اليوم لجمعة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم واللاعبين وخلق أجواء آمنة للجميع.

يسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات فى الدورى المصرى بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثية دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدورى الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 19 مباراة وحقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأهلي البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.