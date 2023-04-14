شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يعلن قائمة البنك الأهلى استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية