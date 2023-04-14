شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعدل ملعب مباراة سيراميكا والاتحاد السكندرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقى نادي سيراميكا ، خطابًا من رابطة الأندية المحترفة، بتعديل ملعب لقاء الفريق ضد الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل، في الجولة 26 من عمر الدوري الممتاز.

وبحسب خطاب رابطة الأندية المحترفة، فإنه تقرر نقل مباراة سيراميكا والاتحاد السكندري إلى ستاد القاهرة الدولي بدلًا من ستاد السلام، حيث تقام في التاسعة والربع مساءً.

ويحتل سيراميكا المركز 11 برصيد 29 نقطة، بينما يحل الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

وكان سيراميكا واجه الإنتاج الحربي وديًا مساء أمس الخميس وفاز بثلاثية نظيفة سجلها صلاح محسن.