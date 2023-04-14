شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يستعين بثلاثية الحدود لدراسة الزمالك قبل مواجهة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز للمقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، بالمباريات السابقة لنادي الزمالك في الدوري، وآخرها مواجهة حرس الحدود بالجولة الماضية والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة، وذلك لتحديد أهم عناصر القوة والضعف لدى الفريق الأبيض قبل اللقاء المرتقب بين المقاولون والزمالك في الدوري.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نادي الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري.

ورفض شوقي غريب، منح لاعبيه أي راحة قبل مواجهة الزمالك المرتقبة في الدوري، وذلك نظراً لضيق الوقت بعد التعادل أمس مع المصري سلبيا في مباراة الجولة 25.

ويبحث المقاولون العرب عن عودة العروض القوية والنتائج الإيجابية، حيث يرجع آخر فوز حققه ذئاب الجبل في الدوري إلى 10 فبراير الماضي عندما تغلب على غزل المحلة في عقر داره بثلاثية نظيفة.

ومنذ تلك المباراة تراجعت نتائج المقاولون العرب، حيث تعادل سلبياً أمام فاركو، ثم خسر أمام فاركو 2/1، قبل أن يخسر من الأهلي 2/1، وخسر أمام سموحة 1/0، ثم ودع كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بعد التعادل سلبياً أمام حرس الحدود والهزيمة بركلات الترجيح 6/5، قبل أن يتعادل مع بيراميدز بدون أهداف، ثم خسر من إنبي 2/1، وتعادل مع المصري سلبياً.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 25 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات، وتعادل في 11 لقاء وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 22 هدفاً آخر.