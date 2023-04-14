برسالة خاصة.. الزمالك يعلن رسميا تعاقده مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أورسوريو

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الزمالك، اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع الكولومبي خوان كارلوس أورسوريو كمدير فني للقلعة البيضاء، بعدما وصل المدرب منذ ساعات، لقيادة الأبيض خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وعبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، كتب نادي الزمالك رسالة للمدرب الكولومبي بعد إعلانه مديرا فنيا رسميا للفريق الأبيض قائلاً: "رحبوا معنا بمدربنا الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مرحباً بك في نادي الزمالك".

ويقود خوان كارلوس أوسوريو أول مران للفريق الأبيض اليوم الجمعة، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ووفقا لوسائل إعلامية، يضم تشكيل الجهاز الفني لنادي الزمالك كلا خوان كارلوس أوسوريو مديرا فنيا، وبيدرو جوميز كارمونا مساعدا، ومدحت عبدالهادي مدربا عاما، وأحمد مجدي مدربا مساعدا، وعلاء رجب مدرب أحمال، ومحمد عبد المنصف مدربا لحراس المرمى، وعبد الواحد السيد مديرا للكرة.