نور الشربيني وهانيا الحمامي يشاركان اليوم في ربع نهائي بريطانيا المفتوحة لللإسكواش

ياسر رشاد - القاهرة - يلعب الثنائي المصري نور الشربيني و هانيا الحمامي اليوم الجمعة، مباراتان قويتان ضمن منافسات ربع نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش.

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وتلعب نور الشربيني ضد البريطانية جورجينا كيندي و الفرنسي فيكتور كروين ضد البيروفي دييجو الياس و هانيا الحمامي ضد الأمريكية أماندا صبحي و مروان الشوربجي في مواجهة قوية ضد النيوزلندي بول كول.

يذكر أن فاز على فرج المصنف الرابع عالميا وبطل وادي دجلة على نظيره طارق مؤمن بنتيجة 3-1 ليحجز فرج بطاقة التأهل إلى نصف نهائى بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش و جاءت نتيجة الأشواط 11-6, 7-11, 11-8, 11-8.

فيما نجحت نوران جوهر لاعبة

وادي دجلة في إقصاء الإنجليزية ساره جين بيرى بعد الفوز بنتيجة 3-0 فى مباراة الدور ربع النهائى وجاءت نتيجة الأشواط 11-5, 11-4, 11-6 .

ونجح مازن هشام لاعب وادي دجلة في تحقيق الفوز على مواطنه كريم عبد الجواد بنتيجة 3-1 في ربع نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش ليتأهل لنصف النهائي و جاءت نتيجة الأشواط 6-11, 11-9, 14-12, 11-6.

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