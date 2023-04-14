موعد مباراة الاتفاق والفيحاء في دوري روشن السعودي..والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره فريق الفيحاء مساء اليوم الجمعة على إستاد الأمير محمد بن فهد وذلك في إطار منافسات الأسبوع الـ22 من عمر دوري روشن السعودي.

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ويدخل الاتفاق المباراة وهو يحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، فيما يأتي الفيحاء في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.

موعد مباراة الاتفاق والفيحاء

وتنطلق مباراة الاتفاق والفيحاء في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت

مصر، والعاشرة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والفيحاء

وتذاع مباراة الاتفاق والفيحاء عبر قناة " SSC Extra 1HD " بصوت المعلق راشد الدوسري، كما تذاع المباراة عبر منصة " shahid vip ".

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