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الأهلي ينضم لسباق التعاقد مع مصطفى محمد

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ياسر رشاد - القاهرة -  دخل مصطفى محمد مهاجم فريق جالطة سراي التركي المعار إلى صفوف نانت الفرنسي دائرة اهتمامات النادي الأهلي الذي يبحث عن تدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

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وتلقى مهاجم منتخب مصر الأول العديد من العروض بشكل رسمي من أندية فرنسية في الفترة الأخيرة، بعد الإعلان عن عدم استمراره مع نانت في الموسم المقبل.
وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية: "علمنا أن العروض من أندية وسط في الدوري الفرنسي والتي ترغب

في استعارة اللاعب حال عدم تفعيل نانت بند الشراء النهائي له من صفوف الزمالك".
وواصل شبانة: هناك أنباء عن دخول الأهلى في صفقة ضم المهاجم السابق للزمالك، في ظل حاجة كولر لمهاجم سوبر والإعلان عن ذلك في أحد المؤتمرات، وقد يجد ضالته في لاعب بقدرات مصطفى محمد".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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