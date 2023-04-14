انتصارات الأهلي تهدد سلسلة اللاهزيمة لـ طارق العشري مع فاركو

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه طارق العشري المدير الفني لنادي فاركو اختبارًا صعبًا مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة والربع عندما يصطدم بنظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

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ويرغب طارق العشري في مواصلة نتائجه الإيجابية مع فاركو والمستمرة منذ توليه مسئولية تدريب الفريق خلفا لـ إيهاب جلال.

وتمكن فاركو من حصد 19 نقطة خلال 9 مباريات له تحت طارق العشري، وقد سجل معه الفريق 11 هدفًا بينما استقبلت شباكه 4 أهداف.

طارق العشري يسعى للحفاظ على سلسلة اللاهزيمة

ويستهدف طارق العشري الحفاظ على سلسلة اللاهزيمة مع فاركو والمستمرة منذ الجولة السادسة عشر عندما فاز على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف واحد إلا أن المهمة لن تكون سهلة خاصة مع استمرار انتصارات الأهلي في المباريات الأخيرة وتمتع اللاعبين بالثقة الكاملة بعد الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة والتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا ثم التتويج بكأس مصر على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد.

ولم يخسر فاركو تحت قيادة طارق العشري والذي خاض معه 9 مباريات، حقق خلالها الفوز 5 مرات بينما تعادل 4 مرات، وجاء فوزه الأكبر على حساب الزمالك بثلاثية نظيفة في المقابل يسعى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي إلى تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في مسابقة الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب وغزل المحلة وذلك من أجل العودة للصدارة من جديد.

الجدير بالذكر أن طارق العشري خاض 34 مباراة أمام الأهلي، وتلقى خلالها 20 هزيمة بينما فاز في 7 لقاءات وتعادل في مثلها، وقد سجلت فرق العشري 29 هدفًا بينما استقبلت 54 هدفًا في مواجهة الفريق الأحمر.

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