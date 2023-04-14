الصيد يتأهل للدور النهائي بدورى الدرجة الأولى لكرة السلة رجال

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل فريق رجال الدرجة الأولى لكرة السلة بصيد الدقي إلى الدور النهائي ببطولة دورى الدرجة الأولى، بعد تحقيق الفوز على نادي الترسانة بنتيجة 57 / 52 في المباراة التى جمعت الفريقين بالدور قبل النهائي بالبطولة.

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ضمت قائمة الصيد اللاعبين: حسام حمدي كامل، احمد علاء مصطفي، إبراهيم إيهاب، علي هشام يونس، رؤوف طارق

رؤوف، محمد عامر عبد الفتاح، شادي محمد، أحمد أيمن أمين، محمد هشام، عمر محمد أبو بكر، أحمد أشرف، محمد عزت، مراد حسين، يوسف علي محمد، محمد سعيد جنش، أحمد أبو حسيبة.





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