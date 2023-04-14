نونو سانتو يستقر على بديل طارق حامد أمام الهلال في موقعة كأس الملك

ياسر رشاد - القاهرة - قرر البرتغالى نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة الدفع عوض الناشري لاعب خط وسط العميد خلال المواجهة المرتقبة أمام الهلال.

اقرأ أيضًا..اتحاد جدة يبدأ استعداداته لمواجهة الهلال في كأس خادم الحرمين

ويرغب نونو سانتو البدء بعوض الناشري في مباراة الهلال القادمة في الدوري لتعويض غياب الدولي المصري طارق حامد عن مواجهة الهلال بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره فريق يوم الأحد المقبل والمقرر لها على

ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة وذلك ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

والجدير بالذكر أن فريق اتحاد جدة تأهل الى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تخطي فريق الفيحاء بركلات الترجيح ، بينما صعد الهلال إلى هذا الدور الفوز على الفتح 3-1.

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا..