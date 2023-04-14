ناشئات صيد الدقي يهزمن جولدى في بطولة كأس منطقة الجيزة

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق 16 سنة (ب) ناشئات لكرة السلة بصيد الدقى الفوز على فريق جولدى بنتيجة 18/28 فى اللقاء الذى جمع الفريقي ببطولة كأس منطقة الجيزة.

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ضمت قائمة الفريق اللاعبات آية السيد، بيريهان جمال، جودى إيهاب، جودى شريف، حبيبة فودة، خديجة محمد، رنا عبد العال، سلمى طارق، فريدة عادل، لوجينا أسامة، ليلى هشام، مريم عفيفى، مريم محمد،

ملك هشام.

وفي سياق آخر، تأهل فريق رجال الدرجة الأولى لكرة السلة بصيد الدقي إلى الدور النهائي ببطولة دورى الدرجة الأولى، بعد تحقيق الفوز على نادي الترسانة بنتيجة 57 / 52 في المباراة التى جمعت الفريقين بالدور قبل النهائي بالبطولة.

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