شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 / 4 / 2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة منها تفاصيل جلسة أوسوريو في الزمالك .

تفاصيل جلسة أوسوريو ومدحت عبد الهادى فى أول مران بالزمالك

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسه مطوله مع مدحت عبد الهادي المدرب العام، على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة.

محمد معروف حكما لمباراة الجيش الملكى المغربى والعاصمة الجزائرى بالكونفدرالية

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولى محمد معرف لادارة مباراة الجيش الملكي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري في إياب ربع النهائي من مسابقة كأس الكونفدرالية.

شاهد أول ظهور لـ أوسوريو المدرب الجديد فى مران الزمالك

تواجد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للزمالك فى مران للفريق الأبيض المقام حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة،وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

رابطة الأندية تعدل ملعب مباراة سيراميكا والاتحاد السكندرى بالدورى

تلقى نادي سيراميكا ، خطابًا من رابطة الأندية المحترفة، بتعديل ملعب لقاء الفريق ضد الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل، في الجولة 26 من عمر الدوري الممتاز.

أسامة نبيه يدخل دائرة المرشحين لتدريب منتخب مصر مواليد 2005

دخل أسامة نبيه، مدرب الزمالك ومنتخب مصر السابق، دائرة المرشحين لتولى مهمة تدريب منتخب مصر مواليد 2005، حيث يجهز اتحاد الكرة لتشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر مواليد 2005 و2007 و2008 و2009 فى الفترة المقبلة.

مساعد أوسوريو فى الزمالك يصل القاهرة خلال 48 ساعة

يصل الإسبانى بيدرو جوميز كارمونا، مساعد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى القاهرة خلال 48 ساعة من أجل تولى مهام عمله داخل الفريق الأبيض.

غياب حميد حارس الأهلى عن نهائى كأس مصر لليد أمام سبورتنج بعد إصابته بالصليبى

أثبتت الأشعة التى أجراها عبد الرحمن حميد حارس مرمى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى إصابته بالرباط الصليبى وفقا لتأكيدات ياسر لبيب رئيس جهاز اليد بالأهلى للموقع الرسمى بالنادى .

لاكاى وفتحى وعادل فى هجوم بيراميدز أمام أسوان

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة أسوان في إطار لقاءات بطولة الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على أسوان في التاسعة والربع من مساء الجمعة على استاد أسوان في إطار لقاءات الجولة ٢٥من بطولة الدوري.

تشكيل الأهلي لمباراة فاركو .. محمد شريف في الهجوم وتواجد كريستو

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، تشكيل الفريق لمباراة فاركو المقرر انطلاقها في التاسعة والربع من مساء اليوم ،الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كل من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود متولي وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد الضاوي "كريستو" وأحمد قندوسي.

خط الهجوم: محمد شريف.

شكرى نجيب وحمرون وسوكارى فى تشكيل فاركو أمام الأهلى فى الدوري

أعلن طارق العشري المدير الفني لـ فاركو ، تشكيل فريقه لمباراة الأهلي المقرر إنطلاقها في التاسعة والربع من مساء اليوم ،الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز.

تعرف على تشكيل الاتحاد السكندرى أمام سموحة فى الجولة الـ25 للدورى

اختار أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة تشكيلة فريقه أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي ستقام بعد قليل بإستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الـ25 للدوري .