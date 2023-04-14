شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتقدم على سموحة 1 / 0 فى الشوط الأول للجولة الـ25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري وسموحة بتقدم الاتحاد بهدف أحرزه كريستوفر مابولولو في الدقيقة السادسة من عمر المباراة المقامة باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الـ25 للدوري . بدأ سموحة بتشكيل مكون من: لحراسة المرمى: عمر صلاح. خط الدفاع : بركات حجاج – أحمد شوشة – محمد سعيد – احمد جمال. خط الوسط : محمد الصباحي – مالك بعيو – مصطفى سعد – دوكوا دودو. خط الهجوم : بنجامين بواتينج – حسام حسن. البدلاء :الهاني سليمان – أحمد حكم – صديق اجولا – احمد مصطفى – محمد عصام – محمود حليمو – حسين فيصل – محمد المغربي – طارق علاء. واستقر زوران مانولوفيتش المدير الفني الصربي لنادي الاتحاد على تشكيل الفريق وفيه مفاجأة جديدة حيث جاء التشكيل كالتالي : لحراسة المرمى : المهدي سليمان. خط الدفاع : هشام صلاح – عبد الله نصيب- محمود علاء – احمد بهاء. خط الوسط : عمار حمدي – عبد الغني محمد – محمود عبد العزيز – ساليفو مورو- محمد محمود. الهجوم : كريستوفر مابولولو. البدلاء: صبحي سليمان – ناصر ناصر – احمد ميسي – اوستن اموتو – خالد الغندور – فوزي الحناوي – اسلام عبد النعيم -احمد عيد مصطفى إبراهيم.