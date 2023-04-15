شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على أسوان بثلاثية نظيفة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز بيراميدز على نظيره أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

سجل ثلاثية بيراميدز فخرى لاكاى في الدقائق "31" و"90+1" وبلاتى توريه في الدقيقة "90+3" من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 43 نقطة بينما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.

وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي،خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل،خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - محمود صابر - عبد الله مجدي - أوجو صامويل - هشام محمد - محمود دونجا- محمد صادق - إسلام عيسى - دودو الجباس.

وجاء تشكيل أسوان في مواجهة اليوم كما يلي: عمرو حسام في حراسة المرمى،الدفاع: أحمد فتحي «كاستلو»، أحمد خالد، محمد المرسي، علي فتحي،خط الوسط: إسلام صلاح، محمد مصطفى ميدو، عماد فتحي،الهجوم: محمد حمدي زكي، ليوناردو كامون، رافائيل أياجوا.