شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 14/ 4/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 14/ 4/ 2023 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، أوسوريو المدرب الجديد يقود مران الفريق لأول مرة، شيكابالا جاهز للمشاركة مع الزمالك أمام المقاولون.. وتأهيل عمر جابر.

شاهد أول ظهور لـ أوسوريو المدرب الجديد فى مران الزمالك

شهدت تدريبات الزمالك اليوم الجمعة، مشاركة اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

أوسوريو يدرس تعديل موعد مران الزمالك

يدرس الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تعديل موعد مران الفريق الأبيض،ليبدأ من الساعة التاسعة مساءً بدلاً من الثالثة عصراً.

مساعد أوسوريو فى الزمالك يصل القاهرة خلال 48 ساعة

يصل الإسبانى بيدرو جوميز كارمونا، مساعد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى القاهرة خلال 48 ساعة من أجل تولى مهام عمله داخل الفريق الأبيض.

تفاصيل جلسة أوسوريو ومدحت عبد الهادى فى أول مران بالزمالك

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسه مطوله مع مدحت عبد الهادي المدرب العام، على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة.

الزمالك يعلن تعافى عبد الله جمعة من إصابة شد العضلة الخلفية

انتظم عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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