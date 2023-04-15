جدول تريب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة 14/ 4/ 2023.. الأهلى يتصدر

استعاد فريق الكرة بالنادي الأهلي قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً مهماً على فاركو بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة، في الجولة الـ25 لبطولة الدوري.

بيراميدز يفوز على أسوان بثلاثية نظيفة فى الدورى

فاز بيراميدز على نظيره أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.