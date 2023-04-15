شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 / 4 / 2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة منها الأهلي يفوز على فاركو بثلاثية ، وبيراميدز يتخطى أسوان .

الأهلي يستعيد قمة بطولة الدورى بثلاثية نظيفة فى فاركو

استعاد فريق الكرة بالنادي الأهلي قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً مهماً على فاركو بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة، في الجولة الـ25 لبطولة الدوري.

الاتحاد السكندري يفوز على سموحة 3 / 1 فى الجولة 25 من الدوري

فاز فريق الاتحاد السكندري على سموحة 3 / 1 ضمن مواجهات الجولة الـ25 للدوري، في اللقاء الذى أقيم باستاد الإسكندرية، ليرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 39 في المركز الخامس لجدول الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الرابع، بينما يتوقف رصيد سموحة عند النقطة 31 في المركز التاسع.

بيراميدز يفوز على أسوان بثلاثية نظيفة فى الدورى

فاز بيراميدز على نظيره أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الزمالك يهزم سموحة ويحصد المركز الثالث بكأس مصر لليد

حصد فريق كرة اليد بنادى الزمالك المركز الثالث بمسابقة كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023 بالفوز على نظيره سموحة بنتيجة 34 /26، فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

تفاصيل جلسة أوسوريو ومدحت عبد الهادى فى أول مران بالزمالك

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسه مطوله مع مدحت عبد الهادي المدرب العام، على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة.

محمد معروف حكما لمباراة الجيش الملكى المغربى والعاصمة الجزائرى بالكونفدرالية

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولى محمد معرف لادارة مباراة الجيش الملكي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري في إياب ربع النهائي من مسابقة كأس الكونفدرالية.

شاهد أول ظهور لـ أوسوريو المدرب الجديد فى مران الزمالك

تواجد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للزمالك فى مران للفريق الأبيض المقام حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة،وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

رابطة الأندية تعدل ملعب مباراة سيراميكا والاتحاد السكندرى بالدورى

تلقى نادي سيراميكا ، خطابًا من رابطة الأندية المحترفة، بتعديل ملعب لقاء الفريق ضد الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل، في الجولة 26 من عمر الدوري الممتاز.

أسامة نبيه يدخل دائرة المرشحين لتدريب منتخب مصر مواليد 2005

دخل أسامة نبيه، مدرب الزمالك ومنتخب مصر السابق، دائرة المرشحين لتولى مهمة تدريب منتخب مصر مواليد 2005، حيث يجهز اتحاد الكرة لتشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر مواليد 2005 و2007 و2008 و2009 فى الفترة المقبلة.

مساعد أوسوريو فى الزمالك يصل القاهرة خلال 48 ساعة

يصل الإسبانى بيدرو جوميز كارمونا، مساعد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى القاهرة خلال 48 ساعة من أجل تولى مهام عمله داخل الفريق الأبيض.

غياب حميد حارس الأهلى عن نهائى كأس مصر لليد أمام سبورتنج بعد إصابته بالصليبى

أثبتت الأشعة التى أجراها عبد الرحمن حميد حارس مرمى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى إصابته بالرباط الصليبى وفقا لتأكيدات ياسر لبيب رئيس جهاز اليد بالأهلى للموقع الرسمى بالنادى .