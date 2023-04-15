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الأهلي وفاركو.. محمد شريف يفوز بجائزة رجل المباراة

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة رجل مباراة الفريق أمام فاركو  والتي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.

الأهلي يضرب فاركو بثلاثية ويستعيد صدارة

وتسلم شريف جائزة رجل المباراة التي تمنحها رابطة الأندية المحترفة، بعد أن قدم مستوى مميزًا للغاية وسجل الهدف الثاني للفريق، وساهم في الفوز الذي حققه الفريق.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره فاركو بهدفين دون رد، في

المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

استعاد الأهلي بهذه النتيجة صدارة الدوري المصري برصيد 50 وبفارق نقطتين عن فيوتشر الذي تراجع للوصافة، بينما يحتل فاركو المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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