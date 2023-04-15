الاتحاد السكندرى يقرر استمرار وقف المستحقات المالية رغم الفوز على سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - قرر محمد مصيلحى رئيس مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندرى إستمرار وقف المستحقات المالية للفريق الاول لكرة القدم على الرغم من الفوز الكبير الذى حققه على فريق سموحة بنتيجة ٣-١

وكان نادى الاتحاد السكندرى قد أعلن على صفحته الرسمية بوقف مستحقات اللاعبين وخصم ١٠٠ ألف جنيه من عقد كل لاعب وقال البيان الذى تم نشره على الصفحة الرسمية لنادى الاتحاد السكندرى "قرر مجلس إدارة

نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى خصم مبلغ مائة ألف جنية من عقود جميع اللاعبين بالفريق و إيقاف كافة المستحقات لحين تحسن النتائج و الأداء " مشيرا الى قيام إدارة النادى بتوفير كافة عوامل الاستقرار و النجاح سواءً مالية أو إدارية .