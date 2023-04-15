مسؤولو نادي السكة الحديد يزورون المنصورة بعد الأزمة الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - زار وفد من مجلس إدارة نادي السكة الحديد، اليوم الجمعة، نادي المنصورة الرياضي، بعد أزمة المباراة الودية الأخيرة بينهما.

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وبدأت أزمة الناديين بعدما أصدر نادي السكة الحديد بيانا رسميا رفض خوض مباراة ودية مع المنصورة على ملعب السكة الحديد بسبب تصرفات غير أخلاقية لرئيس نادي المنصورة ما دفع الأخير للرد ببيان مماثل.

ومثّل وفد نادي السكة الحديد كل من الدكتور محمد حسين رئيس نادي السكه الحديد يرافقه العميد حسام السيسي مستشار وزير النقل والمشرف العام علي الفريق الأول لكرة القدم و الدكتور حاتم حسن والدكتور عبد الرحمن مرزوق اعضاء المجلس والدكتور ابراهيم خليل المدير التنفيذي.

وتناول الافطار مع مجلس الإدارة وبحضور بعض الشخصيات العامه، حيث قام باستقبال وفد نادي السكه الحديد العميد محمد البسيوني رئيس مجلس الإدارة و الاستاذ محمد رزق النائب رئيس مجلس الاداره و المحاسب عماد حمدي الجندي

امين الصندوق و المحاسب مصطفى صبري و الدكتور محمد انور الاشقر والمهندس حسن بادع والمهندس عبد الرحمن المنسي اعضاء مجلس الادارة.



وأعرب وفد نادى السكة الحديد عن تقديره التام لنادى المنصورة أحد أعرق الأندية الشعبية بمنطقة الدلتا وجماهيره العظيمة وتقديره لشخص العميد محمد بسيونى رئيس نادى المنصورة وجميع أعضاء مجلس الإدارة.

وعلي هامش الزيارة وفى إطار التعاون المثمر بين الجانبين تم الاتفاق على عمل بروتوكول تعاون بين الناديين وأيضا الإتفاق علي مباراة ودية بين فريقى نادى السكة الحديد والمنصورة يوم الاحد المقبل بملعب السكة الحديد بالقاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء.