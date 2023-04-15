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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول تريب هدافى الدورى المصرى الممتاز.. مابولولو ينفرد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر الانجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندرى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة الجمعة 14 / 4 / 2023 ثلاث مباريات، ضمن الجولة الخامسة والعشرين، حيث استضاف فريق الأهلى نظيره فاركو، بينما التقى أسوان بيراميدز، وفى الختام واجه الاتحاد السكندرى فريق سموحة.
الأهلي يستعيد قمة بطولة الدورى بثلاثية نظيفة فى فاركو
استعاد فريق الكرة بالنادي الأهلي قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً مهماً على فاركو بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء ، الجمعة، باستاد القاهرة، في الجولة الـ25 لبطولة الدوري.
بيراميدز يفوز على أسوان بثلاثية نظيفة فى الدورى
فاز بيراميدز على نظيره أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
الاتحاد السكندري يفوز على سموحة 3 / 1 فى الجولة 25 من الدوري
فاز فريق الاتحاد السكندري على سموحة 3 / 1 ضمن مواجهات الجولة الـ25 للدوري، في اللقاء الذى أقيم باستاد الإسكندرية، ليرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 39 في المركز الخامس لجدول الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الرابع، بينما يتوقف رصيد سموحة عند النقطة 31 في المركز التاسع.
جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز
جدول ترتيب الهدافين