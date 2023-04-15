جدول تريب هدافى الدورى المصرى الممتاز.. مابولولو ينفرد

استعاد فريق الكرة بالنادي الأهلي قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً مهماً على فاركو بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء ، الجمعة، باستاد القاهرة، في الجولة الـ25 لبطولة الدوري.

بيراميدز يفوز على أسوان بثلاثية نظيفة فى الدورى

فاز بيراميدز على نظيره أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الاتحاد السكندري يفوز على سموحة 3 / 1 فى الجولة 25 من الدوري فاز فريق الاتحاد السكندري على سموحة 3 / 1 ضمن مواجهات الجولة الـ25 للدوري، في اللقاء الذى أقيم باستاد الإسكندرية، ليرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 39 في المركز الخامس لجدول الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الرابع، بينما يتوقف رصيد سموحة عند النقطة 31 في المركز التاسع.