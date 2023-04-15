شكرا لقرائتكم خبر عن الكرتى: تعاهدنا على تخطى الحالة النفسية السيئة بعد خسارة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر وليد الكرتي لاعب نادي بيراميدز عن سعادته بالانتصار الكبير الذي حققه الفريق على حساب أسوان بثلاثية نظيفة، مشددا على أن اللاعبين تعاهدوا على تحقيق الانتصار للخروج من الحالة النفسية السيئة وتحديدا بعد خسارة لقب كأس مصر في النهائي رغم المستوى المتميز ولسوء الحظ الشديد.

وحقق بيراميدز فوزا هاما على حساب أسوان بملعب استاد أسوان بثلاثة أهداف دون مقابل سجلهم فخري لاكاي "هدفين"، وبلاني توريه هدف، في إطار لقاءات الجولة 25 من بطولة الدوري.

شدد الكرتى، على أن الفريق كان عليه أن يخرج سريعا من كبوته ويركز في مبارياته المتبقية في الدوري ويسعى للتقدم خطوات في جدول الترتيب، كما أنه أمامه مشوار أفريقي مهم في كأس الكونفدرالية وعليه أن يركز في اللقاءات المقبلة سعيا لمزيد من الانتصارات ولحصد أول بطولات النادي.

شدد على أن الفريق يضم لاعبين كبار ولديهم من الخبرات التي تمكنهم من التعامل مع تلك الظروف والخروج منها بأفضل صورة ممكنة والتعويض، ولابد من التركيز في اللقاءات المقبلة لأن بيراميدز هدفه واضح وهو حصد أول بطولاته خلال الموسم الجاري.